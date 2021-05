Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Bonsoir, monsieur le ministre, à la vue, des nouveaux chiffres, données aujourd'hui, sur la problématique de la dengue, dans notre île, les Réunionnais sont révoltés et en colère. En effet, depuis déjà bien trop longtemps, le Collectif Gilets Citoyens 974, les élus, les parlementaires, les présidents des collectivités diverses, acteurs de la santé, etc.. interpelle à travers les motions divers, les autorités locaux et l'ARS, les autorités nationaux, à travers, votre ministère et vous-même, monsieur, Sébastien Lecornu, du ministre de la santé, sur l'aggravation de l'épidémie de dengue qui continuent de s'aggraver dangereusement, dans notre île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

