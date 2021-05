Une aide sociale plus rapide pour répondre à l'urgence. Suite à une chute entraînant une fracture du poignet de mon bras gauche et une opération chirurgicale, je n'arrive plus à assurer les fonctions nécessaires à l'entretien de ma maison ‒ ni faire la cuisine et le ménage... Mon époux a 87 ans. Il fait ce qu'il peut malgré des douleurs aux épaules (rupture de la coiffe des rotateurs) et les fatigues consécutives d'une dengue récente avec passage aux urgences. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Comme il n’a jamais fait la cuisine et pour ne pas dépendre d’amis, nous avons fait une demande de portage de repas à la maison des Senoirs pour une période de 3 mois et une demande d’aide ménagère (APA) pour un certain temps, le temps de récupérer la mobilité de mon bras gauche. Je précise que je suis gauchère et nous vivons modestement (revenu non imposable).

En nous adressant à la Maison des Senoirs, nous souhaitions trouver une aide rapide et momentanée. Au bout de trois semaines, nous avons reçu une réponse négative pour le portage des repas. Et ce pour cause de revenu trop élevé, sans nous proposer une solution alternative, en payant un peu plus par exemple. Concernant notre demande APA, aucune réponse au bout de trois semaines, pas même un accusé de réception à notre démarche d’aide ! Compte tenu de tout ça, je me demande si on veut vraiment le maintien des personnes à domicile.

Sans doute, l’aide arrivera quand je serai en partie rétablie. J’expérimente aujourd’hui ce que j’ai vécu dans ma vie professionnelle auprès des personnes âgées où l’aide arrivait trop tard, parfois après le décès de la personne.

Il y a sans doute des mesures à prendre pour réagir d’abord à l’urgence et ensuite pour accélérer le traitement des dossiers. C’est surtout dans les premières semaines qu’on a besoin de trouver de l’aide et qu’on est en grande souffrance ne sachant comment les choses vont évoluer. Je m’adresse donc aux futurs conseillers départementaux pour leur dire qu’il convient de mettre en place des mesures plus adaptées aux besoins des personnes en attentes d’aide rapide, en tenant compte de l’urgence de la situation des uns et des autres.

Une personne âgée