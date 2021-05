Le mouvement citoyen CRÉA (Citoyens de La REunion en Action) défend l'implication des citoyennes et citoyens dans la gestion du service public et de l'intérêt général. C'est pour cela que nous estimons que les candidatures citoyennes aux élections sont importantes, pour représenter au mieux cette participation de tous les Réunionnais aux prises de décisions et aux actions concrètes qui influencent le quotidien de tous.

Ainsi, en tant que présidente de CRÉA, je tiens à saluer l’engagement des candidats citoyens suivants aux élections départementales

- Canton n° 4 (Saint-André-1) : M. GRONDIN Antonio et Mme VOHARA Carole (remplaçants : HURHUNGEE Florent et RATANE Vanessa)

- Canton n° 9 (Saint-Denis-1) : M. DALLEAU Richard et Mme JEAN-BAPTISTE Sylvie (remplaçants : PANDIN Samuel et MALLET Marie-Eve)

- Canton n° 10 (Saint-Denis-2) : M. FAYOL Hugo et Mme VIRASSAMY (remplaçants : Roselyne VIDOT Thierry et VIRASSAMY Huguette)

- Canton n° 19 (Saint-Paul-3) : M. ALEXANDRE Dorian et Mme SALVAN-MAREUX Corinne (remplaçants : BENARD Olivier et HOAREAU Diana)

- Canton n° 25 (Le Tampon-2) : Mme BOYER Annecie et M. CHAMBON Mathieu (remplaçants : SOMNICA Léa et REALE El-Mir)

Ces femmes et hommes réunionnais montrent par leur action citoyenne que la politique est l’affaire de tous. Bravo à eux pour leur courage et très belle campagne citoyenne !