"Notre volonté est avant tout de trouver une harmonie de territoire, un équilibre entre aménagement et protection des terres agricoles et des espaces naturels" Olivier Hoarau a évoqué ce jeudi les enjeux en termes d'aménagement du territoire et de mobilité lors d'une conférence de presse à Sainte Suzanne en présence de Herwine Boyer, Pierre Techer, Daniel Amouny, Naren Mayandi, Michel Moissenet et Oumarani Hautbois (Photo D.R.)



Le candidat annonce qu’il s’engagera dans une révision du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) pour un nouvel équilibre de territoire "tout en préservant nos terroirs, notre biodiversité et notre patrimoine naturel".

Pour une meilleure prise en compte des problématiques des hauts, un Conseil Régional de la Ruralité sera installé afin de définir les grandes orientations d’aménagement des hauts. Nous aurons à créer des zones d’activités agricoles et artisanales. Olivier Hoarau compte poursuivre le développement des micro – régions notamment à travers des projets structurants tels que l’implantation d’une nouvelle offre de formations et d’entreprises dans l’Est.



Pour un territoire accessible et moderne, il s’agira aussi de prévoir des espaces pour les logements, le foncier économique et préparer le territoire à accueillir 1,1 million d’habitants d’ici 2030. "Le Plan Réunionnais de l’Habitat un grand projet, un projet utile qui permettra de redonner de la dignité au plus grand nombre" avance Olivier Hoarau.

La Région doit pouvoir intervenir en soutien aux autres collectivités sur la question du logement. Il propose de développer ce plan avec pour objectif de rénover, jusqu’à 4 000 logements par an. Il rappelle qu’un logement réhabilité c’est 1,5 emploi créé et que ce projet permettra d’améliorer le quotidien des Réunionnais, d’anticiper l’avenir du territoire et de soutenir les petites entreprises locales du BTP à travers :



- la construction de nouveaux logements sociaux et intermédiaires en faisant baisser le coût des loyers et améliorer le pouvoir d’achat des familles

- l’élargissement du prêt à taux zéro dans le cadre de l’accession à la propriété. Objectif : 3 000 bénéficiaires supplémentaires par an

-promouvoir l’exigence écologique dans la construction durable.



Sur la problématique du transport et de la mobilité, Olivier Hoarau veut mettre fin au tout-voiture. Sa priorité : lancer un Train Express Régional (TER) pour le transport de personnes et de marchandises de Saint-Benoît à Saint – Joseph afin de :



- désengorger les principaux axes routiers

- permettre une circulation de marchandises aux heures creuses et ainsi, diminuer le nombre de poids-lourd en circulation sur nos routes

- garantir aux Réunionnais un temps de trajet, une régularité et un mode de déplacement fiable, confortable et sécurisé



Ainsi, "c’est avec un train qui transportera jusqu’à 700 personnes pour un temps de trajet de 30 minutes maximum avec des arrêts à Bras-Panon, Saint André, Quartier Français, La Confiance Sainte-Marie et le terminal à Duparc, là où le Tram de la Cinor et les bus Citalis prendront le relais pour le transport urbain, De quoi soulager les 95 000 automobilistes journaliers de l’Est", affirme le candidat.



Ce projet s’accompagne d’une meilleure gestion des autres modes de transports. Elle passe par le développement de nouvelles gares en site intermédiaire et le déploiement d’une offre de services performants, innovants et attrayants (espace co-working, centre d’affaires). Pour le candidat, il faut profiter de l’aménagement du territoire "pour mettre La Réunion dans la modernité, pour faire un bond extraordinaire dans la mobilité et dans la façon de travailler"

A plus court terme, pour amener les Réunionnais à préférer le transport collectif place à des bus à Haute Qualité de Services (plus confortables, plus sécurisés et plus propres) et des pôles d’échanges intermédiaires facilitant les transversalités et des

gares sécurisées.



La liste Ansamn prévoit aussi la construction de plusieurs établissements scolaires et de formation : lycée de la Mer, lycée de l’agroforesterie et du tourisme de pleine nature à Cilaos, de nouveaux lycées de filières générales. Pour donner les moyens aux élèves de réussir, elle propose d’introduire une prime d’équipements pour les lycéens. Elle prendra la forme d’une carte " prépayée " de la Réussite Éducative avec des dépenses fléchées, identifiées chez des acteurs locaux. Nous devons nous donner les moyens de la réussite, de mieux de cohésion sociale et de préservation de notre patrimoine naturel.