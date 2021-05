Chacun sait que les élections départementales et régionales se tiendront simultanément les 20 et 27 juin prochain. Pour ce faire, le conseil scientifique et le gouvernement ont estimé que " les risques auxquels s'exposent les électeurs en allant voter peuvent être réduits par la mise en oeuvre d'un protocole adapté. Des mesures de sécurité particulières ont été décidées, que les maires devront appliquer lors du déroulement des élections départementales et régionales 2021 en situation d'épidémie de coronavirus COVID 19.

Ces dispositions spéciales indiquent entre autres, que les bureaux de vote et les opérations électorales doivent être physiquement dédoublés pour les communes organisant les deux scrutins. Ces adaptations font que trois cas d’aménagements des lieux de vote peuvent être envisagés.

- Premier cas : deux bureau de vote installés dans deux salles de vote distinctes, soit dans un même bâtiment, soit dans deux bâtiments à proximité immédiate l’un de l’autre.

-Deuxième cas : un bureau de vote départemental et un bureau de vote régional dans une même salle de vote. Dans ce cas, la partie de la salle de vote réservée aux élections départementales doit être nettement séparée de celle affectée aux élections régionales.

- Troisième cas : un bureau de vote doté d’une machine à voter pour les deux scrutins.

Si on y ajoute à ces agencements matériels des lieux de vote, la limitation du nombre d’électeurs en leur sein, les files d’attentes extérieures, l’organisation du parcours des électeurs, les mesures et gestes barrière, le nettoyage régulier des bureaux de vote…, on peut définitivement dire que ces opérations électorales ne seront pas comme les autres. Et c’est là où nous, citoyens, nous devons faire preuve de vigilance.

D’abord, nous devons nous concentrer sur les programmes des candidats, faire notre choix et aller voter, parce que nous savons tous que le grand vainqueur de toutes les consultations électorales c’est ‘’l’abstention massive’’. Tout un chacun sait bien que l'abstentionnisme favorise les candidats des barons en place et maintiennent toujours les mêmes aux affaires, sans cesse décriés.

Ensuite, nous devons faire preuve d’attention parce que pour ce double scrutin du mois de juin prochain, exceptionnellement, chaque mandataire peut disposer de deux procurations. Là encore nous savons que les candidats des grands partis politiques, les candidats sortants et les candidats des mairies ont beaucoup plus de facilité que les candidats " liste divers " (LDIV) pour capter ces procurations.

Enfin, la concomitance de ces deux scrutins implique également une vigilance de notre part, nous, binômes de candidats en compétition pour les élections départementales, parce que nous ne voulons pas qu’une fois encore une minorité fasse basculer cette élection départementale dans le camp des professionnels et des marionnettes de la politique.

Le manque de communication positive de la part des mairies dans l'organisation des scrutins favoriserait l'abstentionnisme et donc la remise des clés du pouvoir à des partis politiques organisés qui ne représentent plus grand monde si ce n'est eux-mêmes.

C’est pourquoi nous insistons pour mettre en avant notre programme ‘’ Le bien-être social pour tous !’’, qui est susceptible d’intéresser le plus grand nombre par des mesures simples et égalitaires, et qui se propose : de lutter contre les violences faites aux femmes, en mettant chaque année 10 millions d’euros à la disposition des associations qui luttent dans ce domaine ; d’offrir à chaque rentrée aux collégiens un kit de fournitures scolaire de 40 euros ; d’offrir tous les mois, à chaque collégiennes un chèque sérénité de 30 euros pour l’achat de protections périodiques ; d’attribuer tous les mois aux ménages vivant sous le seuil de pauvreté un chèque de 40 euros à dépenser auprès des producteurs locaux de fruits et légumes ; d’augmenter sensiblement chaque année, le nombre de personnes prises en charge par l’aide aux personnes âgée (APA) ; de contribuer à la protection de l’environnement par la mise en place d’une brigade (jeune de 16 à 25 ans) de 170 ambassadeurs du développement durable ; de mener une politique de bien-être animal assumée et assurée….

Madame, Monsieur, même si ce scrutin est totalement différents en raison des deux votes le même jour, des agencements des bureaux de vote inhabituels, d’une organisation modifiée…ne baissez pas les bras et ne laissez pas les professionnels de la politique choisir à votre place, car ils savent que sans votants c'est leur propre minorité qui décidera pour vous. Ne vous laissez pas faire, faites votre choix, mobilisez vos amis et allez voter.

Daniel Pouny et Lydia Doloir