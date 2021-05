Alors que des assouplissements concernant les mesures sanitaires de restriction à la circulation ont été mis en place dans l'Hexagone et dans d'autres DROM par la levée des motifs impérieux pour voyager depuis le 18 mai 2021, notre département reste soumis à des règles rigoureuses qui limitent la liberté de circuler, sans visibilité ni prévisibilité de leur levée, à compter du 9 juin, pour les prochaines périodes de vacances scolaires, australes dans l'Océan Indien, estivales en métropole. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Je souhaite que les familles qui vivent en métropole ou à La Réunion ne soient pas sacrifiées ni injustement pénalisées par le gouvernement. Elles ne peuvent être considérées comme des touristes et subir les mêmes contraintes. Le gouvernement doit procéder à la mise en place de règles spécifiques assouplies pour faciliter la circulation dans les deux sens entre La Réunion et la métropole.

Pouvons-nous imaginer que les rencontres entre parents, grands-parents et enfants puissent ainsi continuer à n’être rendues possibles que sous la contrainte de règles parfois difficiles à appliquer ? Naturellement, nous sommes favorables à la vaccination mais nous savons tous qu’il ne sera matériellement pas possible de vacciner autant de personnes dans les conditions actuelles. Faut-il que la population qui vit à La Réunion soit ainsi privée de sa liberté plus longtemps, et qu'elle soit la seule à subir les conséquences de cette pandémie ?

Après ces longs mois de séparation liés aux confinements, nous devons permettre la reprise des relations familiales et sociales entre les proches, avec les mesures sanitaires de précaution qui s’imposent comme un contrôle et un suivi des voyageurs et autant que possible une vaccination accélérée et la mise en place du passeport sanitaire européen récemment décidé, pour les prochaines vacances scolaires. Je demande donc que pour ces échanges affinitaires familiaux, dans les deux sens, la règle du motif impérieux soit absolument assouplie, et annoncée au plus vite par nos autorités sanitaires. Cela est prioritaire et nécessaire pour les familles réunionnaises.