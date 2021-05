J'apporte mon entier soutien aux professionnels de santé qui se mobilisent depuis hier sur les sites Nord et Sud du CHU. Leurs revendications sont légitimes : demandes de stagiairisation, titularisation des contractuels et revalorisation des salaires.

Il est en effet inacceptable de maintenir la précarité d’emploi pour ces contractuels qui sont au triste nombre de 1500 à 1700. De plus, il est fondamental en ces temps de crise sanitaire de saluer leur travail, absolument essentiel. Il est impératif d’assurer la pérennité des contrats du personnel par titularisation et stagiairisation. Aussi, je soutiens le personnel de santé qui se mobilise chaque jour pour soigner les Réunionnais et souhaite souligner l’abnégation dont font preuve ces héros qui travaillent sans relâche pour la santé des Réunionnais. Cessons les emplois précaires et aidons le personnel hospitalier à obtenir des conditions de travail dignes, par des contrats stables et pérennes !

Je salue les efforts de la direction concernant la Cdisation des CDD de plus de 3 ans, néanmoins cela reste insuffisant. Je regrette la décision dérisoire de la direction du CHU de titulariser entre 400 et 500 personnels sur 3 ans, ce qui reviendrait à une centaine de titularisations par an. Selon les syndicats, il y a près de 1.000 postes vacants au sein du CHU. Il est ubuesque que les contractuels attendent en moyenne 5 ans afin de pouvoir prétendre à une titularisation. De

plus, les salaires n’ont pas été revalorisés depuis 2015.

Ainsi, je demande à la direction du CHU de faire preuve de compréhension et d’une grande bienveillance pour parvenir à la revalorisation des rémunérations et à l’élargissement du plan de titularisation du personnel de santé des CHU Nord et Sud.