Notre engagement aux élections à venir, nous amène à redorer les valeurs et les couleurs d'une politique de proximité. Face aux différentes crises que traversent notre pays, il est important pour nous de s'engager à défendre les droits fondamentaux (dignité, bien être social...) de nos concitoyens. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il est aussi important de permettre à notre population et surtout à nos enfants de bénéficier d’espaces dans leurs quartiers, pour vivre l’histoire remarquable de notre île.

Une histoire intense marquée aussi par les blessures de l’esclavage. Kan ou koné ousa ou sorte ou koné ousa ou sava.

Ce mois de mai est rythmé par des journées commémoratives.

Il y a 20 ans, grâce à la loi du 21 mai 2001 portée par Christiane Taubira, la France est le premier pays qui reconnaît et déclare la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité.

Depuis 2006, le 10 mai est une journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition.

Le 23 mai est la journée d’hommage aux victimes d’esclavage colonial.

Plus récemment le 5 mai 2021 marquait le bicentenaire de la mort de Napoléon. Reconnu par la France comme un des grands personnages de son histoire, celui-ci avait pourtant rétabli l’esclavage dans les colonies françaises.

Ces commémorations que symbolisent-elles pour nous réunionnais, femmes et hommes, français d’Outre-Mer et descendants des 4 continents ? Quels est la place de notre histoire dans notre conscience collective au sein de nos quartiers ?

Autant de questions mettant en lumière les défaillances de la " transmission " où il ne nous est pas permis de nous appuyer sur notre Histoire, celle de nos ancêtres, de notre peuplement pour avancer en hommes libres.

Nous devons bâtir des projets visant à amener dans nos quartiers un accès à l’art, à la culture et à notre Histoire en impliquant chacun d’entre nous. Ainsi par extension, nous pourrons nous ouvrir à la culture du monde.

Pourquoi doit-on se souvenir de l’esclavage ?

" Parler de l’esclavage permet de prendre conscience du problème et de faire que notre pays se batte pour son abolition, là où malheureusement l’esclavage existe encore aujourd’hui. Cela permet aussi de réaffirmer une égalité de traitement entre tous les habitants de France et des outre-mer. Et cette égalité entre citoyens construit notre démocratie." (Myriam Cottias, historienne spécialiste de l’histoire de l’esclavage dans les Caraïbes, présidente du comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage).

Nous devons nous engager à mettre en avant notre histoire à travers laquelle vie notre culture.

En commémorant et en gardant ce souvenir de l’esclavage, notre société se forgera dans sa résilience. Face aux enjeux des crises identitaires, climatiques, écologiques, notre société doit porter haut et fort les couleurs du modèle réunionnais. Vivons réunionnais, vivons notre multiculturalité et posons les bases du développement durable afin de servir d’exemple au monde.