Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le binôme, Dany Martin et René Rattinon, confirme la volonté de son camp, à aller uni, à l'assaut du canton 18, Saint-Paul 2. Soutenus par les chefs de file de la Droite : Didier Robert, président de la Région Réunion et d'Objectif Réunion ; Cyrille Melchior, président du Conseil départemental ; et Michel Fontaine, président des Républicains de La Réunion, le tandem veut désormais rassembler le plus grand nombre de Saint-Paulois sur leur territoire. (Photo DR)

Le binôme, Dany Martin et René Rattinon, confirme la volonté de son camp, à aller uni, à l'assaut du canton 18, Saint-Paul 2. Soutenus par les chefs de file de la Droite : Didier Robert, président de la Région Réunion et d'Objectif Réunion ; Cyrille Melchior, président du Conseil départemental ; et Michel Fontaine, président des Républicains de La Réunion, le tandem veut désormais rassembler le plus grand nombre de Saint-Paulois sur leur territoire. (Photo DR)