Aline MURIN, Jean FERRERE apportent leur soutien à Rene SOTACA et Julie AROUBANI ( Canton 4, Sainte-Suzanne, Cambuston, Petit Bazar ). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre des élections départementales du 20 et 27 Juin 2021, nous apportons notre total soutien à René SOTACA et Julie AROUBANI et leurs suppléants Bernard Batou et Nityakali CANEVY.

Dans cette équipe on retrouve René SOTACA, Conseiller Départemental sortant suite au passage de relai de Maurice GIRONCEL en avril 2019.

C’est une équipe compétente pleines de volontés qui s’inscrit dans cette gouvernance autrement. Elle est en capacité de répondre aux attentes des électeurs.

Sur le terrain cette équipe est à l’écoute et analyse les vrais besoins amplifiés par cette crise sanitaire.

Elle ne cumule aucun mandat et saura donner toute sa puissance à l’ensemble de ses actions au profit des habitants du canton.

Cette crise sanitaire, économique et sociale nous amène à nous unir et à rassembler nos idées pour développer notre canton et participer à l’épanouissement de notre population.

Aline MURIN et Jean FERRERE ont rencontré Monsieur le maire de Sainte- Suzanne et les échanges ont été riches et courtois. Nous avons tous les trois cette envie de nous unir pour le bien commun et l’intérêt général.

C’est tous ensemble que nous devons nous unir et porter haut nos aspirations au sein du conseil départemental pour un meilleur vivre de nos concitoyens.

Avec cette crise rien ne sera plus comme avant. Il faut agir et être agile.

Place à la continuité, à la construction et à la transmission.

L’engagement en politique est devenue aujourd’hui une mission.

Aline MURIN

Jean FERRERE