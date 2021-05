Issus de la société civile et engagés dans la vie politique depuis plusieurs années, Brigitte Adame et David Belda sont candidats aux élections départementales avec leurs suppléants Marina Ally Issé et Arnaud Huguet pour défendre la proximité des élus et des services départementaux au plus près des citoyens, de la transparence sur le canton 11 de Saint-Denis 3.

Brigitte Adame et David Belda, avec leurs suppléants Marina Ally Issé et Arnaud Huguet, ont présenté ce lundi 31 mai leur programme pour les prochaines élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021. Ensemble, ces citoyens engagés dans les quartiers de La Trinité, Montgaillard, Saint-François, Le Brûlé, Bellepierre, La Source, Château Morange, La Providence, Les Camélias se positionnent dans le canton 11 de Saint-Denis 3. Le programme de ces élus de proximité sont basés autour de plusieurs piliers :

- Un territoire sain qui permette une alimentation saine en circuit court et une lutte pour la sensibilisation et le dépistage des maladies chroniques

- Une offre sociale adaptée contre la précarité avec des mesures concrètes de gardes d’enfants avec une amplitude horaires pour toutes les professions

- Une éducation ambitieuse et émancipatrice pour tous avec un accompagnement spécifique dans les collèges

- Une inclusion par le sport et la culture qui doivent devenir des piliers de la construction de nos jeunes

- Une proximité permanente et transparente des élus et des services du Département.

Ces piliers ont été déterminés dans des ateliers réunissant des acteurs de terrain et les électeurs. " Nous avons voulu réunir les doléances de la population mais aussi les travailleurs sociaux, les agents du département, les spécialistes de chaque secteur afin de notre programme réponde concrètement aux besoins de tous ", explique Brigitte Adame. " Nous avons commencé les consultations en septembre.

Chaque samedi, nous avons mobilisé bénévolement une multitude d’acteurs qui ont partagé avec nous leurs problématiques, leurs attentes. Qui de mieux qu’une personne handicapée pour définir les actions à mettre en place pour repositionner les personnes porteuses de handicap au cœur de leur citoyenneté ? ", continue David Belda. D’ailleurs, toute la communication de cette campagne a été construite pour garantir une accessibilité à tous : le podcast est disponible sur le site internet, chaque vidéo en directe est en langue des signes et le programme a été construit avec sobriété pour les malvoyants.

LES ENGAGEMENTS DE Brigitte ADAME et David BELDA

1. Instaurer une PROXIMITE DES SERVICES avec des permanences et DES ÉLUS qui vont vous recevoir en AUDIENCE CHAQUE SEMAINE dans les quartiers de notre canton.

2. Rendre TRANSPARENTE L’UTILISATION des fonds publics.

3. Nous investir pleinement dans le travail de la commission CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) afin DE RENDRE VISIBLES SES TRAVAUX et nous assurer qu’elle réponde aux besoins de la population.

4. Mener des actions fortes DE PRÉVENTION DE LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE VIOLENCES.

5. Nous assurer DU BIEN-ÊTRE DES AGENTS TERRITORIAUX dans le cadre de leurs fonctions.

6. Faire UN ÉTAT DES LIEUX ANNUEL de nos actions engagées sur le canton.