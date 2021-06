Pour faire face à cet enjeu majeur de santé publique, le président de la république a annoncé le 14 janvier dernier, la tenue avant l'été 2021 des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Dans cette optique, le ministère des solidarités et de la santé a lancé une grande consultation pour recueillir les attentes, préoccupations et propositions de l'ensemble des acteurs (professionnels, patients, familles) mais aussi du grand public. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ainsi, le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie Frank Bellivier, nous a expliqué par communiqué de presse, qu’une participation importante à cette enquête lancée à peine 20 jours sera la clé de sa réussite.

Ces assises seront " pilotées par l’Élysée et par Matignon ", a précisé le délégué, évoquant quelques thèmes (9) inscrits déjà aux travaux : la " prévention et la promotion de la bonne santé mentale ", sur lequel est mobilisée la Direction générale de la santé (DGS), celui de l’offre de soins et de l’accompagnement des personnes souffrant d’un handicap et/ou de troubles psychiques, avec la commission nationale de la psychiatrie et la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), ou encore celui de " l’inclusion sociale ", avec la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté. D’autres sujets liés à l’actualité pourront également être aussi abordés.

- Une consultation riche de propositions -

Ce sera l’occasion de faire " un état des lieux, un recensement du terrain" du côté des usagers et des familles, des soignants et de la population générale dit-on du côté ministère. Cette grande consultation s’est achevée hier soir, sous la forme d’un sondage en ligne.

Effectivement, le contexte sanitaire que nous traversons a durement mis à l’épreuve la santé mentale des Français et tout particulièrement, celle des plus jeunes et des plus démunis. Et, la Réunion ne fait pas partie d’exception, avec ses problématiques connues, à savoir un sous financement de la psychiatrie par rapport à la métropole, dont le coefficient est à corriger, un manque des moyens dans la prise en charge aussi diversifiée, la formation des Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) mention psychiatrie et santé mentale dont la mise en place prend du retard à la Réunion, une politique spécifique de santé mentale à travers un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) dédié qu'à la psychiatrie…sont les quelques remontées que j’ai pu faire.

Espérons que l’enquête aura été un temps riche d’échange et de partage qui dessinera des nouvelles orientations, évolutions et améliorations à notre système de santé mentale et psychiatrie réunionnais et que le premier étage de la fusée GHT Réunion sera lancé dans ces assises de la santé mentale et de la psychiatrie prévues en juin 2021.