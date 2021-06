Notre binôme prône un nouveau modèle politique avec un vrai processus démocratique en dépassant tout simplement les clivages " gauche / droite " traditionnels de notre société. Le Citoyen réunionnais devient un véritable acteur et est positionné au coeur de nos décisions politiques.

Notre programme s’articule autour de la mise en œuvre d’actions concrètes pour améliorer le quotidien des citoyens et leur cadre de vie à travers de moyens forts du Département. Ainsi, nous ferons des propositions à la population et nous tiendrons compte des vrais besoins et attentes du terrain.

Nous garantissons, par exemple, la mise en place d’un vrai service public de proximité afin que les compétences du Département soit au plus près des jeunes et étudiants, des demandeurs d’emploi, des personnes fragiles, vulnérables, de nos agriculteurs, de nos commerces de proximité,...

En effet, nous avons été, durant ces dernières années, confrontés à la détresse des familles vivant sur ce territoire. Cette réalité nous amène à réfléchir sur les dispositifs actuels portés par le Département. Des modifications devront être faites afin d’être en cohérence avec les vraies problématiques du terrain. Nous demanderons l’ouverture d’accès à l’aide à l’amélioration de l’habitat pour les ménages de moins de 60 ans, également pour les publics disposant de faibles revenus et vivant en grande difficulté dans les logements sociaux ou les LTS.

Pour nous, la lutte contre l’habitat indigne des réunionnais et réunionnaises est une priorité et nous devons aller encore plus loin en offrant à ces familles un confort de vie remarquable.

De même, nous voulons faire la sécurité une affaire de tous, en demandant par exemple à l’Etat la réouverture du commissariat de la Montagne avec l’installation progressive des caméras de surveillance afin d’offrir aux citoyens un vrai service de police de proximité sur ce territoire.

Aussi, l’insertion de nos jeunes fait partie intégrante de notre programme. En partenariat avec des entreprises locales, nous ferons en sorte que le Département renforce la clause de " mieux-disant social " dans tous les appels d’offres afin que nos jeunes en difficulté puissent avoir accès à un emploi dans les marchés publics du Département avec un vrai processus de formation adaptée.

Notre programme est beaucoup plus exhaustif et les sujets importants tels que la transparence dans les décisions, le renforcement de la préférence régionale dans le service public, les circuits courts pour les demandes d’aides du Département, l’accompagnement des agriculteurs, la protection du patrimoine et de l’environnement, l’accession à la propriété pour les familles vivant plus de 25 ans dans des logements sociaux..., sont d’autant des sujets très importants que nous voulons mettre en place sur ce territoire.

Les prochaines échéances électorales donnent la possibilité aux Citoyens de prendre ses responsabilités et sa place dans la vie publique et politique tout en participant ensemble aux projets importants de ce canton.