La crise sanitaire a impose des mesures de déplacements strictes et impérieuses. La septaine ainsi que les tests PCR sont obligatoires a toutes et a tous pour voyager vers l'hexagone. La grande majorité des oraux des concours se déroule sur la France métropolitaine. De plus, un changement de calendrier concernant certains concours, génère davantage de difficultés pour les candidats ultramarins.(Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

