"Nous le rappelons, notre volonté est de faire de la société de l'épanouissement humain et social une réalité, tout en veillant au respect des valeurs de Fraternité, de Cohésion sociale et de Proximité". Ce matin, Jasmine Béton et Armand Mouniata ont présenté leur programme.

Leur ambition est de guider l’action du Département sur la route de la Solidarité à toutes les étapes de la Vie. Le programme des deux candidats est construit autour des différents âges de la vie : de la petite enfance, à la jeunesse, en passant par l’âge adulte et enfin, le 3ème âge.



" Notre programme est le résultat de nos échanges avec les Portoises et les Portois. Nous l’avons élaboré à partir de vos attentes et de vos besoins " affirme Jasmine Béton.



Ainsi, les candidats souhaitent porter pour la petite enfance et la jeunesse, un axe intitulé " Ouvrir nos bras aux tout-petits " pour :

- Garantir des meilleures chances dès le premier âge,

- Garantir l’épanouissement de notre jeunesse, qui est une promesse de talent.



Les candidats ont pour ambition de :

- renforcer les capacités d’accueil, que ce soit dans les crèches, les micro-crèches ou les Maisons d’Assistantes Maternelles.

- offrir un accueil à horaires décalés, notamment pour les parents employés du commerce ou soignants.

- diversifier l’offre d’accueil existante en expérimentant un modèle de crèche innovante autour de l’initiation aux arts – les Artocrèches ".

- veiller à l’inclusion au sein des crèches portoises des enfants en situation de handicap.



S’agissant de notre jeunesse portoise à présent, la volonté des candidats se déclinent en 3 points :



1/ Protéger nos enfants

" Nous devons continuer à être présent pour notre jeunesse en nous appuyant notamment sur notre tissu associatif dynamique pour veiller au bien-être de nos jeunes. "



2/ Promouvoir l’épanouissement individuel et collectif

Il s’agit ainsi, de donner les moyens aux jeunes d’exprimer leur créativité en soutenant leurs initiatives, qu’elles soient sportives, artistiques, numériques, etc.



3/ Réussite éducative

En effet, la réussite éducative est l’ambition que nous portons pour tous les élèves portois. C’est pourquoi nous devons créer les meilleures conditions et leur donner les moyens de la réussite à l’école.



L’accent sera aussi porté sur les actions de sensibilisation contre le harcèlement scolaire, qui est un fléau que nous devons éradiquer de nos écoles.



" Notre ambition est d’agir sur le quotidien des familles portoises. C’est pourquoi, leur objectif est également de poursuivre leur combat pour un habitat digne et adapté pour tous. Pour cela, les deux candidats travaillent pour le renforcement de l’intervention du Département en faveur de la dignité, de l’adaptation et de l’équipement des logements, mais également sur le suivi et l’accompagnement des familles dès leur entrée dans leur logement afin de réduire les expulsions locatives.



" Par ailleurs, nous souhaitons créer une aide complémentaire aux chèques eau et énergie pour lutter contre la précarité des familles et nous veillerons aussi à promouvoir une offre de logements intergénérationnel " soulignent Armand Mouniata.



Concernant la préservation de la santé, les candidats ambitionnent :



- d’obtenir le co-financement par le Département à hauteur de 50 % d’un poste de chef de projet sur le " Contrat Local de Santé ".

- de former des " Ambassadeurs de santé " pour porter les messages de sensibilisation et de prévention auprès de la population, en partenariat avec les associations de terrain.

- de mettre en œuvre pour garantir le meilleur accès à l’emploi par l’insertion.



Concernant l'emploi, les candidats souhaitent renforcer les moyens attribués à notre Mission Locale, renforcer des dispositifs d’accompagnement des Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI), dans les filières d’avenir.



Ils affirment aussi vouloir maintenir l’implication financière du Département dans le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée porté par la Commune à la Rivière des Galets.



" La question de l’emploi est un sujet transverse, auquel nous apportons des réponses dans les différentes parties de notre programme puisque l’augmentation du nombre de places en crèche, le renforcement des ACI ou l’accompagnement des jeunes enfants en situation de handicap sont autant de mesures qui créent de l’emploi durable pour les Portoises et les Portois " déclarent les deux candidats.



S’agissant des personnes âgées :



" Nous allons encourager et soutenir le maintien à domicile,

" Nous travaillerons pour la création d’un Service d’Adultes Relais

" Nous travaillerons aussi avec l’EPHAD et les crèches pour favoriser le lien intergénérationnel ".

" Enfin, nous aurons une attention particulière pour l’accompagnement des aidants ".



Pour terminer, les objectifs du programme des candidats sont :

- Permettre l’accès à la culture et au sport pour le plus grand nombre

- Renforcer la lutte contre la pauvreté

- S’engager à préserver l’environnement

- Prioriser une alimentation saine et durable

- Faire du handicap un atout

- Soutenir l’agriculture urbaine et les jardins partagés



Ensemble, faisons du renouveau social une ambition portoise et réunionnaise !