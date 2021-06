A Saint-Leu ce matin, au marché forain, mon équipe et moi-même nous sommes vu opposer, par la Police municipale, l'interdiction de distribuer dans l'enceinte du marché notre programme de campagne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Je dénonce fermement cet ordre de l'autorité municipale, passé aux agents de la ville, sans aucun fondement juridique.



C'est une pratique inadmissible et intolérable dans notre démocratie !



Ce sont des méthodes d'un autre temps. Et je sais qu'il s'agit de consignes politiques dirigées à mon encontre.



C'est de la discrimination politique, qui est, je le rappelle, illégale et anticonstitutionnelle.



L'électeur réunionnais est mature. Il est libre de faire son choix en toute conscience et de façon éclairée.



Mais nous, responsables politiques, devons veiller au respect, en toutes circonstances, des règles de la campagne électorale afin de garantir la démocratie.



Olivier Hoarau