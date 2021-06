Je tiens à remercier les congressistes de la CGTR pour l'invitation et le chaleureux accueil qui m'a été réservé lors de leur 13ème Congrès. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

J’adresse toutes mes félicitations au Secrétaire Général nouvellement élu, Jacques Bughon qui a la charge et la responsabilité de succéder à notre regretté camarade Ivan Hoarau, et au nouveau bureau confédéral.

Je vous transmets tous mes encouragements pour affronter les défis auxquels les travailleurs sont confrontés dans ce contexte inédit d’aggravation de la crise.

Les syndicats, plus que jamais doivent les défendre et les accompagner, et les travailleurs savent qu’ils peuvent compter sur la CGTR, forte de ses combats et de sa tradition de luttes.

Je souhaite courage et longue vie à la CGTR.



Huguette BELLO

Maire de Saint-Paul