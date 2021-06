Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Le Collectif des associations hostiles à la construction d'une digue pour achever la Nouvelle Route du Littoral, a envoyé un courrier à tous les candidats à l'élection régionale.

Le Collectif leur demande de s'engager à faire réaliser une expertise indépendante afin de trouver une substitution à l'option digue entre la Grande Chaloupe et La Possession et dans l'attente, de suspendre les appels d'offres et travaux s'y rapportant.

