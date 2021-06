Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Que le ou la futur(e) président(e) de Région fasse le nouveau schéma de la formation sanitaire et sociale une grande cause pour notre jeunesse. Aujourd'hui, alors que la Région Réunion a désormais une responsabilité certaine dans la politique de formation, dans le secteur sanitaire et social entre autre. Nous constatons que les besoins des professionnels dans ce secteur sont de plus en plus prégnants et que l'étendue de ces mêmes besoins est posée aujourd'hui, en conséquences de la crise sanitaire.

