A trois semaines désormais du premier tour des élections départementales, la population du canton 17 de Saint-Paul ne cesse de nous interroger sur le rôle et l'utilité d'un conseiller départemental. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Des questions qui en disent long sur l’abandon qu’ont vécu les habitants, les familles en difficulté, les personnes les plus vulnérables dans nos quartiers. Le conseiller départemental sortant, sans doute accaparé par la présidence de la collectivité, a déserté son territoire. Et l’autre conseillère départementale n’a pas été présente non plus.

Alors qu’il était également membre de la majorité municipale, le conseiller départemental sortant n’a ni tenu ses promesses ni contribué au développement du canton. Les rares chantiers terminés pendant la mandature ont subi des retards considérables et des râtés magistraux. En témoigne la très longue construction du pont RD2-RD4 à La Plaine Saint-Paul dont la mise en service s’est soldée récemment par une coulée de boue dangereuse pour les riverains.

La situation des personnes porteuses de handicap s’est-elle améliorée dans nos quartiers ? En aucun cas. L’accueil de la petite enfance a-t-il progressé autour de chez nous ? Absolument pas. L’insertion des jeunes en difficulté s’est-elle développée à la hauteur des besoins ? Certainement pas non plus. Les pompiers de Saint-Paul ont-ils enfin une caserne digne de leurs missions ? Bien sûr que non.

Cyrille Melchior est élu et réélu au Département depuis maintenant 20 ans sans discontinuité. Il n’y a aucune raison de penser que les chantiers qui n’ont pas été menés en deux décennies le seront demain par magie. Après 20 années passées dans le même siège, l’usure du pouvoir est inexorable et conduit à des décisions hasardeuses. Son engagement aux côtés de Joseph Sinimalé l’an dernier aux élections municipales, malgré le climat sulfureux des affaires, en est une preuve tangible.

Place au renouveau, place à des élus déterminés à servir véritablement la population du canton 17. Les électeurs ont déjà reçu quelques-unes de nos propositions dans leurs boîtes aux lettres. Nous y reviendrons plus en détails dès la semaine prochaine avec des engagements clairs et précis pour les habitants de notre canton et pour tous ceux qui attendent un vrai changement au Conseil Départemental.

Céline Charolais et Salim Nana Ibrahim, avec Paméla Djunia Niloki et Irshad Omarjee, candidats de la majorité municipale de Saint-Paul, soutenus par Huguette Bello