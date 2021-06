Le premier tour des élections départementales se profile dans trois semaines désormais et le constant est accablant pour les conseillers sortants. Le contact quotidien des habitants et la lecture régulière de la presse ne nous permettent pas d'autre diagnostic : le canton 19 a été laissé à l'abandon ces six dernières années. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Plus présent dans les affaires judiciaires (dépôt de plainte pour prise illégale d’intérêt dans l’affaire Soliha) que sur le terrain, Giovanni Poire, comme son mentor Joseph Sinimalé, n’aura tenu aucune de ses promesses, pourtant nombreuses lors de la campagne électorale de 2015.

Il en ressort forcément un goût amer pour les électeurs et une lassitude grandissante à l’égard de certains élus trop souvent irresponsables. Après six années de mandat, la situation du canton 19 ne s’est pas améliorée, elle s’est même détériorée dans bien des domaines. Les chiffres de l’habitat insalubre atteignent des niveaux records et sont proprement honteux. Les services sociaux et la Protection infantile et maternelle sont sous-dotés. Ils ne peuvent plus remplir leur rôle pourtant essentiel. Et ce sont les personnes les plus fragiles qui en paient le prix. Toujours sur la petite enfance, le nombre d’assistantes maternelle a diminué en six ans. On ne compte aujourd’hui que 2 maisons d’assitantes maternelles sur tout le canton alors que les autres territoires en ont au moins une dizaine.

En terme d’insertion, c’est là encore la faillite totale. Nombre de chantiers créés par le Département sur la période : 0. Nos jeunes (et moins jeunes) en difficulté sont abandonnés. Ni formations ni créations d’emplois, c’est le néant. De même, partout sur le canton, la sécurisation des routes départementales est à l’arrêt. Les zones accidentogènes n’ont pas été résorbées (Route du théâtre par exemple). Dans les hauts, les agriculteurs restent dans l’attente d’un réel soutien de la collectivité pour sécuriser leur accès à l’eau et pour entretenir leurs chemins d’exploitations.

La seule réalisation du mandat restera le collège du Mont Roquefeuil. Mais le dossier avait été bouclé par les prédécesseurs avant 2015. Comment le conseiller sortant peut-il continuer à s’engager sur tous les autres dossiers qu’il a laissés au placard ces six dernières années ? Assez des fausses promesses et de l’immobilisme !

Nous communiquerons dès la semaine prochaine des engagements clairs et précis pour les habitants de notre canton et pour tous ceux qui attendent une politique sociale et solidaire au Conseil Départemental.

Virginie Sallé et Alexis Poïnin-Coulin, avec Anne-Marie Sincère et Jean Patrice Payet, candidats de la majorité municipale de Saint-Paul, soutenus par Huguette Bello.