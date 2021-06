Soutien du Docteur Patrick Malet, ancien maire de Saint-Louis La Rivière et conseiller départemental, sortant au binôme Bachil Valy et Yolande Técher (" Les Hauts nout fierté ") pour les élections départementales du 20 juin prochain. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

" Moi Patrick MALET, ancien Maire de Saint-Louis, des Riviéroises et des Riviérois, 7ème Vice-président et conseiller départemental sortant du canton de la Rivière, L’Entre-Deux et Cilaos j’apporte mon soutien plein et entier à la candidature du Binôme de Monsieur Bachil VALY et de Yolande TECHER ainsi que leurs remplaçants Jimmy PAYET et Valérie PAYET pour les élections départementales du 20 juin prochain.

J’ai servi le canton au Département durant la dernière mandature et j’ai participé au sein de la majorité du Président Cyrille MELCHIOR à la définition et à la mise en œuvre des actions du Conseil départemental.

Ce mandat marqué d’une part par l’intervention déterminante de la collectivité à la gestion de la crise Covid durant le confinement avec le déploiement de moyens conséquents en soutien à la population et aux plus fragiles (et notamment la distribution de paniers de fruits et légumes péi), de la mise en œuvre du Plan d’Urgence Sanitaire et Social ainsi que du Plan de relance économique et Social comprenant notamment le Pass Bien-être, a aussi été celui d’un effort sans précédent pour la protection de notre environnement avec l’adoption du Plan 1 millions d’arbres pour l’agroécologie, du Plan Départemental de Transition Ecologique et Solidaire, de la déclinaison locale du plan pauvreté et de nombreuses actions de solidarités pour les Réunionnaises et les Réunionnais.



Notre engagement pour les territoires ruraux comme ceux qui composent le canton s’est aussi traduit par le déploiement du Pacte de Solidarité Territoriale en soutien aux projets de proximité des communes qui permettent le financement d’infrastructures et de services utiles à la population, via par exemple les CCAS.

Enfin, plus spécifiquement pour ma Commune de Saint-Louis-La Rivière, je suis fier de mon bilan routier et du suivi de travaux importants pour le quotidien de la population, d’abord avec la mise en œuvre des études pour le pont du Ouaki et de nombreux autres chantiers que j’ai eu l’honneur d’initier et d’accompagner (par exemple la livraison des Chemin Evrin et Casimir). Avec le suivi important des dossiers d’amélioration de l’habitat dont ont pu profiter de nombreux bénéficiaires tout autant que les dispositifs d’aide sociale indispensable au pouvoir d’achat des familles, c’est avec honneur et fierté que je porte mon bilan de conseiller départemental.

Beaucoup reste à faire et j’ai la conviction intime que Bachil VALY qui connaît bien La Rivière et a largement fait ses preuves en tant que Maire sur l’Entre Deux sont, avec sa binôme Yolande TECHER, la meilleure candidature pour défendre les intérêts des Riviéroises et des Riviérois au Conseil départemental.

Il a toute l’expérience et le savoir--faire pour assurer la continuité des projets utiles déjà initiés et qu’il faudra poursuivre et amplifier. Ils sont une valeur sûre dans un moment important pour notre île.

Bachil VALY a tout le dynamisme et la disponibilité pour insuffler la nouvelle dynamique nécessaire à la valorisation du patrimoine exceptionnel qu’ont en commun la Rivière, l’Entre-Deux et Cilaos, patrimoine agricole, patrimoine culturel, patrimoine touristique et architecturale.

Leur engagement pour une autonomie alimentaire de qualité au juste prix est une vraie réponse aux enjeux posés par la crise économique, sociale et sanitaire que nous traversons.

Fervent défenseur de la fierté créole, il a choisi d’engager à ses côtés une Riviéroise bien connue pour son ancrage local, son intégrité, sa rigueur et son écoute, en la personne de Yolande TECHER, investie de longue date dans la réussite éducative de nos marmailles notamment.

J’appelle l’ensemble des électeurs de La Rivière qui m’ont toujours fait confiance ainsi que ceux du Canton qui m’ont permis d’être utile au Département durant mon mandat à voter et faire voter Bachil VALY et Yolande TECHER " Les Hauts nout fierté " le 20 juin prochain. Je souhaite aux 2 candidats pleine réussite et une belle campagne, et je continuerai à leur manifester mon soutien durant celle-ci autant que pendant le mandat qu’ils auront à exercer au service de nos territoires, toujours chers à mon cœur. "



Patrick MALET