" Comme vous le savez, les acteurs culturels ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire. Mais en réalité, leurs difficultés datent de plus longtemps que la crise sanitaire ". Le constat du candidat est sans appel, la culture est souvent, malheureusement, celle qui accuse le coup en premier ". (Photo DR)

C’est au Théâtre Sous les Arbres au Port, ce matin, qu’Olivier Hoarau, accompagné de Manuelle Pellissier, Grégory Pausé, Belinda Adekalom et Catherine Galisse, a présenté un programme ambitieux tourné vers la culture et le sport comme modèle de société réunionnais.

La priorité d’Olivier Hoarau sera donc d’offrir aux acteurs publics plus de visibilité en renforçant le soutien aux œuvres et à la création par une politique culturelle pluri - annuelle lisible et ambitieuse.

Sa politique du développement culturelle et sportive est vaste :

- Création d’une Agence Réunionnaise de la Culture (ARC) comme une instance associant les représentants des différentes filières culturelles et les partenaires publics.

- Faire de la Réunion un hub international de la culture, qui rayonnerait à l’échelle de l’Océan Indien et du monde, en matière de diffusion et de création artistique, de formation et de circulation marchande des œuvres.

- Création d’une chaire " Identité Réunionnaise " à l’Université de la Réunion. Il s’agira concrètement de créer un espace universitaire dédié réunissant des enseignants - chercheurs de différentes disciplines.

- Création d’un cursus de formation initiale et continue appelé " Société Réunionnaise " en master et licence.

Le candidat souhaite aussi valoriser l’histoire, la culture, la langue créole à travers l’école et les associations, " car de nombreuses études ont montré que l’apprentissage du créole dès le plus jeune âge n’était pas un frein à l’enseignement du français mais qu’au contraire, il était un atout pour l’apprentissage scolaire en général ".

Olivier Hoarau a également précisé qu’il souhaiterait apporter son soutien aux médias. " Il est important que la collectivité régionale, demain, s’engage à soutenir équitablement l’ensemble des médias locaux afin de garantir la pluralité et la liberté des formes d’expressions ".

S’agissant du sport, le candidat souhaite encourager à la fois l’excellence sportive, par la création d’un centre régional de haut niveau délocalisé dans différents endroits de l’île, par le renforcement de la formation des cadres sportifs et par le soutien renforcé aux clubs, ligues et comités. Dans le même temps, il s’agit de permettre aussi l’accès au sport pour tous car nous savons à quel point le sport est important pour la santé et pour l’épanouissement de chacun. Concrètement " nous allons encourager le soutien aux communes, aux

équipements sportifs et à la structuration des clubs. En créant un label appelé " Ville Sport Réunion ".

L’objectif d’Olivier Hoarau est donc de faire rayonner la culture réunionnaise et d’apporter la culture du monde pour le plus grand bénéfice de tous ".