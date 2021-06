C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès de Jean Cadivel, ancien membre élu et ancien Président de la Commission commerce alimentaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Elu de Bras Panon et adjoint au Maire, Président fondateur du Syndicat des Commerces Alimentaires de Proximité de La Réunion (SYRCAP), Membre du CA de la Fédération Nationale de l'Epicerie, il a été de tous les combats pour la sauvegarde des boutiques alimentaires de proximité. Un état d'esprit solidaire et engagé dont il a également fait preuve en tant que Président du club de football "La Gauloise" de Bras Panon.

Le Président Ibrahim Patel, ainsi que l'ensemble des élus et des administratifs de la CCI Réunion présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et leur font part de leur amitié et de leur soutien.