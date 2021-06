"Des chiffres alarmants et nous regrettons vivement qu'aucun d'entre vous ne propose dans ses programmes des propositions d'amélioration de la prise en charge des enfants en danger ou en passe de l'être ...la protection de l'enfance dont la compétence dépend principalement du Département." (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mesdames, messieurs les candidats,



Le collectif Elianna réunit plusieurs associations sur toute l’île qui ont cette volonté unique de protéger les enfants de toute forme de violence et de maltraitance et d’améliorer la prise en charge de ces enfants victimes. Si c’était le vôtre ? Votre fils, votre petite fille ? Combien de familles encore découragées dans leur démarche du dépôt de plainte ?



L’accueil qui leur est réservé reste encore déplorable, d’écoute et d’empathie. Et quand bien même, ces familles parviennent à déposer plainte, le traitement de l’affaire est long et elles ne sont pas informées du déroulé de la procédure. Trop de services cloisonnés. Les associations de terrain ne sont pas écoutées !

Nous réclamons une table ronde et des réunions de travail avec tous les décisionnaires de la protection de l’enfance.

Nous réclamons :

- Un "119" Local ! Bilingue ! Le "119" est en France et ne prend pas en compte nos spécificités et il nous faudrait un numéro d’urgence Local afin que l’enfant puisse se confier dans sa langue à quelqu’un qui le comprendrait.

- Plus de moyens humains et financiers pour la Crip974 (cellule d’informations préoccupantes)

- Plus de formations pour les professionnels s’adressant aux enfants victimes (magistrats, police, gendarmerie...)

- Plus de suivis psychologiques pour les enfants et moins d’attente dans les centres dédiés

- Plus de prévention et de sensibilisation dans les écoles et dans les médias

Souvenez-vous de la petite Elianna, deux ans, assassinée par le copain de sa mère qui n’a pas su la protéger alors que cinq signalements avaient été faits et qu’aucune mesure de placement immédiat n’avait été décidée. Le petit frère d’Elianna ou un autre enfant devrait-il subir le même sort ?



Pour toutes les petites "Elianna" Les petits "Mathéo", pour ces petits enfants harcelés à l’école, à ces enfants violentés au quotidien qui ne sont pas protégés et écoutés par les grands, pour ces enfants victimes d’inceste qui ne bénéficient d’aucune aide psychologique. Vous devez absolument réagir !



Un enfant doit toujours sourire et ne jamais souffrir ! Nos enfants sont notre société de demain !