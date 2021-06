Monsieur Jean-Luc Poudroux, député de la 7ème circonscription, a entendu nos alertes lancées depuis deux mois, sur la situation dramatique du Domaine Public Maritime (DPM) et plus particulièrement, sur la privatisation ou la disparition des "chemins pêcheurs", sur la côte Saint-Gilloise. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il nous a accompagné hier, dans une marche entre Boucan Canot et la plage des Brisants. Monsieur POUDROUX a pu faire avec nous, le constat de l'état de délabrement et d'abandon dans lequel se trouvent les "chemins pêcheurs" encore existants sur cette portion du littoral, et identifier les lieux où une dizaine au moins de ces servitudes de passage, ont été privatisées ou fermées, pour certaines très récemment, sans aucune réaction de l'autorité de l'État.

Cette rencontre nous a permis également d'évoquer avec Monsieur POUDROUX, la question des autorisations d'occupation temporaire (AOT) délivrées sur le DPM, des murs en dur construits sur la plage, de l'empiètement d'un certain nombre de propriétés du bord de mer, hors de leurs bornes cadastrales, sur le domaine public, et du sentier littoral, toujours inexistant à La Réunion (servitude de passage longitudinale au rivage de la mer, ou "sentier des douaniers").

Monsieur POUDROUX nous assuré de son soutien. "ll est urgent maintenant, d'ouvrir la mer à la population" nous a-t-il déclaré. Il s'est engagé à accompagner notre action pour la préservation du Domaine Public Maritime (DPM), et à interpeller l'État.

Association DDPME, Agir Pour la Défense du Domaine Public Maritime et de l’environnement