Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 30 avril 2021, A.I.D.E. Océan Indien (Actions pour l'Internationalisation, le Développement et l'Émergence de l'Océan Indien), a présenté son pacte d'engagement concernant la coopération régionale. Celui-ci est destiné à l'ensemble des candidats aux élections régionales et départementales 2021 de La Réunion et Mayotte. Le département de Mayotte est seulement concerné par les élections départementales compte tenu de la gestion du portefeuille économique et social de la collectivité.

