L'ensemble de l'équipe municipale de La Possession tient à adresser ses condoléances à la Famille et aux amis de Madame Françoise DAREL suite à sa disparition tragique. Françoise était une figure emblématique de l'éducation populaire de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Directrice de la Caisse des Écoles et du Pôle Éducation de la Ville de La Possession, de nombreux parents, enfants et membres de l’éducation nationale garderont son souvenir, tout comme l’ensemble des agents et de l’équipe municipale de la Ville n’oublieront pas sa dévotion et son immense gentillesse.

Au delà de son rôle de cadre, c’est une véritable vision humaniste de l’éducation qu’elle a insufflée, avec un management participatif qui a fédéré autour de son projet.

Son absence va laisser un grand vide dans tous les cœurs de ceux qui l’ont connue, il nous appartient désormais par notre travail quotidien de continuer à faire vivre son œuvre .



Nous souhaitons beaucoup de courage à ses proches, et partageons leur peine en ces moments difficiles.

Du fond du cœur, nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et proches de Françoise DAREL qui restera à jamais dans nos mémoires.