Ce 22 juin 2021, le Conseil d'État a annoncé la suspension des nouvelles règles de calcul de l'assurance-chômage. C'est une bonne nouvelle pour les salariés dont le pouvoir d'achat sera préservé en raison de la crise économique liée à la Covid-19.

Depuis maintenant 20 mois, le Parti socialiste et ses députés dénoncent la violence de cette réforme guidée par des raisons idéologiques et la volonté de faire payer la crise par ses victimes. Nous portons au contraire la proposition d’une assurance chômage universelle.

Nous avions alerté à plusieurs reprises le gouvernement sur la nécessité à corriger cette loi car avec la crise actuelle, les publics déjà précarisés et fragilisés par la crise auraient été les premiers à subir les diminutions de pouvoir d’achat. Nous avions ainsi dénoncé le décret pris en catimini le 31 mars est venu sceller la tragique destinée de plusieurs milliers de familles.

Le Conseil d’État a donc entendu notre appel, contrairement à une majorité sourde à la situation de milliers de familles. Je resterai bien sûr attentif à l’évolution de cette réforme et continuerai à me battre pour défendre les droits des salariés, et notamment à La Réunion.