C'est avec tristesse que j'apprends le décès de Georges Chane-Lock, plus communément connu sous le nom d'Ah Foune, grande figure et pilier du Temple Chane, situé rue Sainte-Anne à Saint-Denis.

Bénévole également auprès des jeunes du club de basket " Les Aiglons d’orient ", Georges Chane Lock était connu de toute la communauté chinoise pour son humilité, son engagement, son dévouement et son attachement aux traditions.



C’est d’ailleurs pour ces valeurs et en récompense de son implication à faire rayonner la culture sino-réunionnaise, qu’il avait été honoré par la Collectivité départementale en février dernier lors du nouvel an chinois, en recevant la médaille départementale du Mérite.



A sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la communauté chinoise, j’adresse, en mon nom personnel et au nom de l’assemblée départementale, nos plus sincères condoléances.



Le Président du Département de La Réunion