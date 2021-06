!Suite à leur demande, ce mercredi, j'étais auprès des salariés et des syndicats de la société SFR Réunion pour écouter leurs revendications. Ainsi, je souhaite leur renouveler mon soutien au combat qu'ils ont mené ce jour.

Le mouvement est d’ampleur nationale, notamment à Mayotte et France hexagonale : la société SFR souhaite supprimer 1 972 postes sur l’ensemble du territoire français, dont 36 postes sur l’ile de la Réunion à travers un Plan de Départ Volontaire.



Je crains les conséquences dramatiques que cela aura sur les salariés. En effet, le climat social va se détériorer, aggravant les conditions de travail et la surcharge de travail qui ont fait suite à un même plan en 2017.



Encore une fois, et je suis navré de constater la mise à mal de nos emplois tant au niveau national que local, alors même que cette société continue à faire des bénéfices.



Aussi, je comprends leur refus de ce plan de restructuration et de réduction des effectifs chez SFR, alors que cette société a su résister et a peu souffert de la crise sanitaire, à ren- fort d’aides publiques.

J’appelle à la direction de SFR à faire preuve de responsabilité afin de parvenir à engager !une négociation loyale et juste pour l’ensemble des salariés de SFR.