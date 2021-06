A 48 heures du scrutin des élections régionales, je déplore la distribution de tracts anonymes dont les auteurs sont identifiés, visant à diffuser de fausses informations à mon égard et à propager de fausses nouvelles sur le programme de la liste que je conduis. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Je suis consternée par le retour de ces basses pratiques qui nous ramènent 40 ans en arrière. Je dénonce avec la plus grande fermeté le recours à ces méthodes illégales et indignes qui ont pour but de tromper les électeurs et de jeter l’opprobre sur notre équipe. Nous ne nous laisserons pas intimider par un candidat qui cède à la panique.



J’appelle les électrices et les électeurs à la vigilance. Je me réserve le droit d’un dépôt de plainte.