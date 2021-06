Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Mesdames, Messieurs, électeurs, électrices du canton Saint-Denis 2, dimanche dernier, dans le cadre des élections départementales, vous avez placé en tête du scrutin, les candidats Nassimah Dindar et Jean-François Hoarau qui appartiennent à la majorité municipale d'Ericka Bareigts. Les candidats du PLR présent dans le canton Saint-Denis 2 et qui ont obtenus 425 voix, soit près de 5 %, appellent à voter en leur faveur et à faire battre les candidats soutenus par Didier Robert.

Mesdames, Messieurs, électeurs, électrices du canton Saint-Denis 2, dimanche dernier, dans le cadre des élections départementales, vous avez placé en tête du scrutin, les candidats Nassimah Dindar et Jean-François Hoarau qui appartiennent à la majorité municipale d'Ericka Bareigts. Les candidats du PLR présent dans le canton Saint-Denis 2 et qui ont obtenus 425 voix, soit près de 5 %, appellent à voter en leur faveur et à faire battre les candidats soutenus par Didier Robert.