Le SNALC, par un vote unanime de son Bureau national, a décidé ce jour de cesser sa participation au comité de suivi de la réforme du lycée général et technologique. (Photo d'illustration AFP)

Si ce comité a pu servir au cours du temps à éviter quelques catastrophes, il n'est plus désormais qu'une coquille vide dont le ministre se sert pour sa communication, notamment devant la représentation nationale. Le SNALC ne peut cautionner cela. Il dénonce le passage en force du ministre, qui prend prétexte de la crise sanitaire pour porter la plus grave attaque que le bac ait connue depuis sa création.

L'augmentation sans précédent de la part du contrôle continu (bulletins) que Jean-Michel Blanquer s'apprête à annoncer est rejetée par la majorité des collègues. Alors même qu'il n'a cessé cette année de vanter la beauté et la grandeur des épreuves terminales du bac afin de maintenir son " grand " oral en pleine pandémie, le ministre va définitivement casser le diplôme. Tout est prêt pour créer des hiérarchies intermédiaires dans nos lycées, envoyer des inspecteurs et des chargés de missions nous expliquer comment bien évaluer durant l'année scolaire prochaine, cherchant à restreindre un peu plus encore notre liberté pédagogique. Nos collègues vont être plus que jamais soumis à la triple pression des élèves, des parents et de leur hiérarchie.



Le SNALC dénonce la duplicité avec laquelle tout le processus s'est déroulé depuis l'audition de Pierre Mathiot et du secrétaire général d'un syndicat de personnels de direction au Sénat.



Le SNALC rappelle qu'il a déposé un préavis de grève jusqu'à la fin des opérations du bac 2021, et il travaillera à organiser la résistance face à la mise sous tutelle des professeurs durant toute l'année 2021-2022.



Au milieu de ce bal des menteurs, le SNALC tient néanmoins à saluer le travail de Jean-Charles RINGARD, co-président du comité, qui a toujours fait preuve d'honnêteté et d'une implication réelle pour tenter d'améliorer les choses.