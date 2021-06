A l'issue du second tour de scrutin des départementales sur le canton 2 de Saint Denis , notre binôme a été élu avec 5 907 voix , soit 56,15 % des suffrages exprimés, ce qui est une belle victoire que nous devons en premier lieu aux électeurs qui nous ont accordés leur confiance. Nous leur renouvelons ici notre engagement de dévouement, de sérieux et d'implication dans la tâche qui nous attend et nous donnerons le meilleur de nous pour notre canton et pour La Réunion.

Nos remerciements vont aussi aux militants qui nous ont aidé sur le terrain, aux élus municipaux qui ont fait campagne à nos côtés et à tant d’autres que nous ne pouvons pas tous citer. S’ouvre maintenant la période du choix de la nouvelle gouvernance du Département.

De cette gouvernance jaillira la bonne impulsion pour des politiques sociales, éducatives, d’insertion, d’aménagement du territoire , de développement durable , d’investissements dans des infrastructures indispensables à notre développement humain et à notre économie.

L’heure n’est plus à l’affrontement, aux règlements de compte, à la logique de blocs contre blocs mais à la complémentarité des hommes et des femmes élus par la population et engagés dans la course contre la pauvreté et le mal être, dans la course au développement donc dans l’urgence sociale et le soutien de nos forces vives créatrices de richesses et d’emplois.

Il y va de notre crédibilité, il y va de l’honneur de la politique. Nous devons plus que jamais entendre les messages de défiance, voire de rejet que traduit l’abstention et redonner à la politique ses lettres de noblesse .

Car malgré tout le travail accompli par les élus, on ne retient que les affaires, les guerres de pouvoir, les gaspillages... Nous adressons nos plus vives félicitations aux nouveaux élus du Département et nous avons pris acte avec beaucoup de plaisir que pour bon nombre partagent cette volonté de transcender les courants politiques pour œuvrer dans l’intérêt général.