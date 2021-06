Madame la Ministre du logement, je souhaite vous alerter, une fois de plus, sur la crise du logement qui sévit à La Réunion depuis de longues années. Vous ne pouvez ignorer qu'il y a véritable pénurie de logements, près d'un Réunionnais sur huit est concerné par l'absence d'un chez-soi ou le mal-logement. D'après la Fondation Abbé Pierre, notre territoire ne compte pas moins de 100 000 citoyens mal-logés.

Les chiffres sont alarmants, selon l'Observatoire Réunionnais de l'Habitat Indigne, en 2019, la Réunion recensait près de 18 000 logements insalubres. Plus de 30 000 personnes n'ont pas accès à l'eau chaude et 6 500 réunionnais ne disposent pas de sanitaires. De plus, 29% des habitants ne peuvent maintenir leur logement à température humainement supportable, contre 5% en France hexagonale. Des milliers de Réunionnais vivent dans des quasi bidonvilles, des logements indécents. C’est un véritable danger pour leur santé et leur sécurité. La lutte contre l’habitat indigne doit être mieux organisée et financée sur notre territoire et il devient urgent de trouver des solutions.

Je tiens à vous rappeler que 39% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté et qu’un demandeur de logement sur deux dispose de moins de 1000 euros par mois, cette situation contribuant à une hausse des loyers impayés et à l’endettement des Réunionnais.

Madame la Ministre, c’est d’un plan d’envergure pour le logement qu’a besoin La Réunion, j’espère que vous l’avez apporté dans vos bagages, avec les moyens de l’Etat pour le mettre en œuvre. La Réunion n’a pas besoin de visites ministérielles vaines, mais d’actes forts, réclamés par les Réunionnaises et Réunionnais. C’est cela que nous attendons de votre visite madame la Ministre.