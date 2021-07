La crise sanitaire que nous avons vécu, que nous vivons encore n'a fait qu'accentuer les inégalités sociales et la mise en lumière, la situation difficile des plus fragiles, les personnes dépendantes dites " le cinquième risque " et des personnes en situation d'handicap. Élections achevées, face à cet éclairage, la réflexion désormais doit être nourrie pour qu'émergent des actions plus adaptées aux besoins de ces personnes handicapées mais aussi aux personnes en perte d'autonomie de plus en plus nombreuses sur le département.

En effet, la proximité des logiques d’interventions des deux champs, personnes âgées dépendantes et personnes en situation de handicap doivent nous pousser à réfléchir au rapprochement d’une nouvelle organisation encore plus efficace pour ces deux publics, enrichi par des antennes décentralisées au plus près de la population. Il s’agit d’une démarche innovante de coordination dont la réussite repose sur une participation pluri-partenariale, État, collectivités, ARS, CCAS, CIAS, intercommunalité mais aussi tous les acteurs associatifs et privés concernés par ces problématiques.

- Convergence des politiques Personnes âgées/Personnes Handicapées -

Il serait donc urgent que nos élus départementaux s’engagent à une réflexion globale dans le schéma unique d’autonomie, ce chantier qui regrouperait ainsi, les services de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et les services du conseil départemental. Ceci, dans le cadre de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement de sa population.

D’ailleurs, comme l’ensemble des départements français, la Réunion est confrontée également au vieillissement de sa population et au défi de l’autonomie. Malgré que notre conseil départemental et l’État jouent déjà un rôle central en tant qu’institution pivot des solidarités humaines et territoriales. Dont ils ont mis en place durant ces dernières années de nombreux dispositifs innovants en faveur des personnes âgées et handicapées.

Cependant, le rapprochement en une seule entité (plusieurs MDA existantes déjà dans l’hexagone), les services du conseil départemental avec celle de la Maison Départementale des Personnes Handicapées devrait permettre cette convergence de politique.

Dont l’objectif final est de mieux structurer l’accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, d’améliorer l’efficacité des processus d’instruction, d’évaluation et d’orientation des demandes dans cet espace unique, et avec des antennes décentralisées, être au plus près et de mieux répondre aux besoins de ces publics.

Il s’agit là, de promouvoir une véritable politique globale incluant le besoin de formation et de personnel formé, d’amélioration d’habitat….pour mieux lutter contre l’exclusion et d’avoir surtout un regard nouveau sur le grand âge. Les maîtres mots doivent être inclusion, autonomie, solidarité et proximité. Bref tout reste à inventer et à construire dans le cadre de la bientraitance et de la bienveillance.