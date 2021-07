Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Je tenais à féliciter tous les bacheliers et bachelières de la session 2021. Vous avez su garder le cap et atteindre vos objectifs. Bravo à vous tous, et je vous encourage à aller encore plus loin et engranger d'autres réussites dans vos parcours personnels et professionnels. Bravo à l'ensemble des enseignant (es) et aux parents, qui malgré une année scolaire 2021 très compliquée en raison de la situation sanitaire, ont indéniablement accompagné nos jeunes à cette réussite.

