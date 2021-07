Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans une période toujours marquée par l'actualité liée à la crise COVID-19, la radio maintient son statut de média privilégié à La Réunion et touche tous les jours près de 535 000 Réunionnais. L'audience des généralistes et des musicales est quasiment stable sur une vague, avec respectivement 52,4% et 41% d'audience cumulée.

Dans une période toujours marquée par l'actualité liée à la crise COVID-19, la radio maintient son statut de média privilégié à La Réunion et touche tous les jours près de 535 000 Réunionnais. L'audience des généralistes et des musicales est quasiment stable sur une vague, avec respectivement 52,4% et 41% d'audience cumulée.