Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 33 minutes

Je tiens à féliciter chaleureusement le nouveau maire de Saint-Paul Emmanuel Séraphin. Son expérience, son sérieux et sa probité seront des atouts pour la commune et ses habitants. Je lui souhaite le meilleur dans la tâche qui lui incombe désormais, au service des Saint-Pauloises et Saint-Paulois. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

