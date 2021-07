Les jours ont été longs et l'attente se faisait de plus en plus pressante depuis les dernières épreuves du BTS, surtout quand il s'agit de savoir si on a été admis ou recalé ! Au lycée Cluny de Sainte Suzanne, depuis le 2 juillet date à partir de laquelle les résultats du BTS devraient être promulgués, les étudiants des filières ( NRC, DATR et CI), avaient les yeux rivés sur leur téléphone et pour les plus courageux les connexions se sont enchainées inlassablement afin de voir son nom et surtout le mot magique "Admission".

C'est ainsi et personne ne se déroge à ces règles ! Travailler deux années et préparer au mieux son BTS surtout dans cette conjoncture sanitaire du Covid, ça relève un peu du parcours du combattant et ce, pour les étudiants comme pour les enseignants. Il aura fallu du courage et faire preuve d'abnégation afin de donner de soi même et au final finir l'année scolaire par la récompense ultime, obtenir le fameux sésame du BTS. Bon gré mal gré, les dés ont été jetés et le supplice de l'attente des résultats a martelé la question “Ai-je été admis (e)” !

Entre temps au lycée Cluny les résultats sont tombés pour ces 3 filières et plus d'une cinquantaine d'étudiants ont rayonné de joie après avoir obtenu leur diplôme avec ou sans mention. L'essentiel c'est d'avoir réussi à travailler dans des conditions un peu compliquées car ces BTS avaient aussi des formations en entreprise, ce qui n'était pas chose facile. En effet, trouver et convaincre des employeurs pour prendre des stagiaires étudiants pour leur formation, ce n'était pas toujours une partie de plaisir.

Ce vendredi donc, rendez-vous fut pris au lycée pour récompenser ces courageux lauréats. Après une petite parade estudiantine, le lycée saluait et remerciait l'ensemble des entreprises qui lui ont fait confiance et ainsi de permettre à ses étudiants de se former. Dans un deuxième temps, le staff des enseignants saluait le succès de ses lauréats en leur souhaitant de réussir dans leur projet de vie. Pour les candidats moins chanceux mais qui a frôlé l'admission, une session de rattrapage leur permettra de rentrer dans le rang des lauréats après avoir subi un ou 2 oraux (en fonction des filières).

Encore faut-il réviser rapidement et savoir ce qui va leur être proposé ! Ce vendredi 9 juillet donc, la matinée a été ainsi ponctuée de petits discours de congratulations, d'échanges et de remerciements des enseignants ainsi que de la directrice. Un pot en l'honneur de ces lauréats est venu clore ce moment rempli d'émotion et de joie mais aussi de questionnement sur la suite de leur parcours....mais ça c'est une autre histoire !