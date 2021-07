Les membres du bureau de DLR se sont réunis ce vendredi 09 juillet 2021 à Cambuston pour faire le bilan des dernières élections départementales et régionales. DLR s'inquiète le fort taux d'abstention à La Réunion tout comme sur le sol hexagonal. " Il y a une réelle défiance qui doit interpeller les nouveaux élus ainsi que les dirigeants nationaux ". DLR estime qu'il est plus qu'urgent de faire émerger une autre politique pour rétablir la confiance et préparer l'avenir.

Au niveau national le parti souligne l’échec de LREM. Ce qui témoigne de l’impopularité de la politique menée par le gouvernement et par le Président. DLR souligne également l’incapacité du RN à gagner des régions et des départements.



A La Réunion : DLR se félicite de la victoire de madame Huguette BELLO à la Région et du score réalisé par Eric FRUTEAU et Lyne-Rose ANANDIN dans le canton de Saint-André 2 (avec 49,6% et 4986 voix).



" Concernant les départementales, le score du binôme sur le 5ème canton de l’île, conforte la position de Eric FRUTEAU sur la ville dont il a été le Maire et dans un canton dont la configuration le prive de suffrages de bureaux de votes plus favorables à la gauche (comme Cambuston, Bras des Chevrettes ou Mille Roches). Eric FRUTEAU a réussi son retour sur la scène politique Saint-Andréenne et a montré sa capacité à rassembler les Saint-Andréens au-delà des seules forces de gauche ".



Concernant les Régionales, le parti estime que ces résultats " sont encourageants pour l’avenir. L’union de la gauche est gagnante, en dépit des divisions regrettables du 1er tour ". DLR met beaucoup d’espoir dans les orientations annoncées par la nouvelle Présidente de Région en faveur " d’un rééquilibrage de la politique régionale en faveur de l’Est et des Réunionnais les plus fragiles ". DLR se satisfait de sa participation à la campagne des Régionales (au 1er tour avec Patrick LEBRETON) et au 2ème tour pour la liste d’union de la gauche. " La présence de nos militants sur le terrain au 2ème tour, autour de Eric Fruteau et de Lyne-Rose Anandin, a permis de faire progresser la liste d’union de la gauche à Saint-André".



Le parti se félicite également d’avoir fortement contribué à l’élection de Patrick LEBRETON en tant que 1er vice-président de Région.



Enfin les membres de DLR entendent poursuivre leur mobilisation pour les échéances à venir et militeront pour faire progresser l’union des forces de progrès pour les échéances à venir. " Il y a une réflexion à mener pour l’avenir afin de structurer un outil politique adéquat permettant d’autres victoires. DLR apportera sa contribution sans faille pour faire progresser l’union des forces de gauche et des Réunionnais ".