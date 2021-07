Au lendemain des élections régionales marquées par l'élection d'Huguette Bello à la présidence de La Région, le préfet vient d'officialiser le site de Ravine du Trou à Saint-Leu sur le Schéma départemental des carrières. Une véritable provocation, alors que durant ces dernières consultations électorales, les Réunionnaises et les Réunionnais ont clairement signifié leur attachement à leur patrimoine environnemental et leur opposition à l'ouverture d'une carrière à ciel ouvert sur leur littoral.

En six ans, quatre préfets ont tenté de faire autoriser ce projet : chacun d’eux a été débouté par nos juridictions locales et nationales. Au terme de trois enquêtes publiques, les Réunionnaises et les Réunionnais ont massivement dit NON au projet de carrière de Bois Blanc. Trois manifestations populaires à travers des chaînes humaines ont rassemblées plus de 5 000 personnes sur le site de Bois Blanc aux côtés de nombreuses personnalités et artistes locaux et nationaux pour préserver ce site remarquable du Sud Ouest de l’île.

Plus récemment les deux têtes de listes aux élections régionales ont clairement, de façon différente, pris des engagements contre les carrières de Bois Blanc et des Lataniers. On peut considérer que ce sont près de 300 000 Réunionnaises et Réunionnais qui ont dit NON à ces projets de carrières dévastateurs pour notre environnement.

Pragmatique, le collectif Touch Pa Nout Roche est cependant conscient qu’avec le pillage autorisé des ressources alluvionnaires par le groupement en charge de la construction de la Nouvelle Route du Littoral, la question des matériaux doit être posée pour les besoins vitaux du BTP. Nous rappelons que cette question, le collectif l’a toujours soulevée lors des entretiens avec l’ancienne majorité régionale et les différents préfets et services de l’Etat. Encore une fois, nous déplorons que ces derniers aient toujours privilégié les intérêts de la SCPR, filiale d’une multinationale comme Colas, porteur du projet de carrière de Bois Blanc.

Récemment le Conseil économique et social a conforté la position du collectif Touch Pa Nout Roche sur cette question de matériaux, à travers son rapport spécifique. Dans ses conclusions, le CESER a recommandé plus de transparence et de concertation avec les associations sur cette question de carrières. Et pour cause, le projet de carrière de Bois Blanc est uniquement motivé par une stratégie industrielle de la SCPR afin d’avoir le monopole des matériaux de construction sur l’Ouest et le Sud de l’île. Ces derniers ont tenté depuis ces six dernières années faire croire à la population locale qu’il n’y a qu’à Bois Blanc qu’il y avaient des roches massives…

Nous, collectif Touch Pa Nout Roche avons toujours alerté les pouvoirs publics sur le fait que ce ne sont pas aux multinationales de tenir les rênes de l’aménagement du territoire réunionnais.



Le collectif Touch Pa Nout Roche