Monsieur le ministre, depuis le 1er janvier 2021, près de 27.200 personnes ont contracté la dengue, plus de 720 ont été hospitalisées et 15 personnes sont décédées des suites de la maladie à La Réunion. Ce sont près de 2.000 nouveaux cas qui ont été enregistrés chaque semaine de mai et début juin, en augmentation par rapport à l'année dernière. Il faut en urgence apporter des solutions concrètes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette maladie, contractée sous une forme grave dans plus de 20% des cas – contre 15% en 2020 – surcharge les hôpitaux de l’île, déjà sous pression depuis plus d’un an des suites de l’épidémie de Covid. Mais les répercussions et conséquences de la dengue pourraient être atténuées grâce la mise en place de mesures de prévention et de protection adéquates.

En premier lieu, nous avons besoin de plus d’emplois verts affectés à la prophylaxie anti-moustique, si l’on veut être à même de réduire le nombre de cas, comme cela avait été fait pour le chikungunya à l’époque. Les subventions de l’État sont en baisse constante depuis 2018 et entraînent une diminution inacceptable du nombre d’emplois verts malgré l’implication des collectivitéslocales, impactant l’efficacité de la lutte contre les moustiques.



Or, En l’absence de vaccin ou de traitement, l’intensification du dispositif de démoustication est la seule solution viable, s’attaquant à la source du problème. C’est pour cela que l’État devrait augmenter la prise en charge du financement des emplois verts à La Réunion pour les années à venir.

En second lieu, la prévention passe par les gestes à adopter et les situations à éviter tout en fournissant gratuitement aux personnes sensibles et aux plus démunis des produits répulsifs contre les moustiques. Enfin, la protection des personnes atteintes passe quant à elle par le remboursement à 100% de tous les médicaments nécessaires aux malades, mais aussi et surtout le renforcement du nombre de médecins et d’infirmières dans les hôpitaux. Cette mesure permettrait de soulager les nombreux services surchargés par le Covid et par la dengue.

L’importance de l’épidémie de dengue ne doit pas être éclipsée par l’épidémie de Covid, d’autant plus que la gravité de la première impacte directement la bonne gestion de la seconde dans les centres hospitaliers.

Ainsi, Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir considérer dans les plus brefs délais ces différentes propositions, qui permettraient de mieux contenir la dengue, de réduire le nombre de cas, et d’éviter de futurs décès.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le ministre, l’assurance de ma haute considération.

Nadia Ramassamy