Publié le Mardi 13 Juillet à 19H27 / Actualisé il y a 1 heures

Monsieur le Préfet a annoncé le retour à un couvre-feu à 23h dès demain mercredi 14 juillet pour La Réunion, et pour 3 semaines. Le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet pour les loisirs et début août pour les bars et restaurants. Ce qui amènera automatiquement une baisse de la fréquentation vu le faible pourcentage du nombre de personnes vaccinées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Monsieur le Préfet a annoncé le retour à un couvre-feu à 23h dès demain mercredi 14 juillet pour La Réunion, et pour 3 semaines. Le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet pour les loisirs et début août pour les bars et restaurants. Ce qui amènera automatiquement une baisse de la fréquentation vu le faible pourcentage du nombre de personnes vaccinées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)