Hier soir, le Président de la république dans son discours exprimé à la télévision, a annoncé notamment une obligation vaccinale pour toutes les personnes travaillant dans les hôpitaux et le personnel au contact des personnes fragiles. Dans le collimateur l'ensemble du personnel hospitalier, soignants ou non soignants, non-vaccinés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Cependant, dans cette nouvelle phase de lutte contre ce virus, alors que la propagation du variant Delta fait craindre à une quatrième vague imminente. L’instauration de la vaccination obligatoire prévue et annoncée aux hospitaliers, aurait pu être encore plus pertinente et plus efficace, et aurait plus d’adhésions si la médecine de travail était associée comme actrice centrale, dès le début de l’épidémie. Médecine du travail qui s’occupe déjà et prioritairement de la santé au travail des hospitaliers.

- Cadre rassurant et sécurisant -

Le fait d’organiser la vaccination dans les locaux du service de l’hôpital et par le médecin du travail, offrira déjà un cadre rassurant et sécurisant pour l’ensemble du personnel hospitalier. Autres effets positifs, un suivi vaccinal régulier, une garantie du secret médical et cela se passe sur le temps de travail.



Ce sont autant d’éléments convainquant qui peuvent obligatoirement inciter le personnel hospitalier à se faire vacciner au lieu d'avoir une politique de culpabilisation voire de sanction.

On est très loin le temps où tous applaudissaient à la fenêtre tous les soirs ces " héros " de soignant. Aujourd’hui, on les menace de licenciements, des sanctions sur salaire, ils semblent à bout, certains ont été privés de congé, le manque accru du personnel, le manque de reconnaissance sont autant de maux que souffrent nos hôpitaux…..Alors, n’y a-t-il pas une autre pédagogie à mettre en place que des sanctions ?

Au vu de ce contexte, la directrice générale de l’ARS, ne doit-elle pas s’interroger sur la pertinence ou pas de la main vaccinale de la médecine de travail au service du personnel hospitalier ? Le médecin du travail n’est-il pas un acteur central de la prévention des risques professionnels ?



Aujourd’hui plus que jamais, l’accompagnement vaccinal par la médecine du travail semble devenir une nécessité absolue, pour garantir une protection pour tous les hospitaliers. Le rôle central de la médecine du travail doit être posé.