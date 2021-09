Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Un collectif inter-association, réunissant des associations réunionnaises représentatives de la communauté étudiante dans les domaines syndicaux, sportifs, culturels, écologiques, de l'économie sociale et solidaire ainsi que des étudiants étrangers de l'Université de La Réunion, m'informe de la situation dramatique et inacceptable dans laquelle se trouve le Service Universitaire de Médecine, Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) depuis plusieurs semaines.

Un collectif inter-association, réunissant des associations réunionnaises représentatives de la communauté étudiante dans les domaines syndicaux, sportifs, culturels, écologiques, de l'économie sociale et solidaire ainsi que des étudiants étrangers de l'Université de La Réunion, m'informe de la situation dramatique et inacceptable dans laquelle se trouve le Service Universitaire de Médecine, Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) depuis plusieurs semaines.