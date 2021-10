Pour la première fois en 40 ans il n'y aura pas de mutation pour les agents des lycées. La nouvelle majorité Régionale n'a pas fait le mouvement à la rentrée scolaire puis s'est engagée à le faire pendant les vacances d'Octobre, engagement pris en audience avec la FSU mais qui au final ne sera pas tenu.

Cette façon de faire est un déni de la démocratie et des syndicats élus par les personnels. Nous avons déjà demandé une audience auprès de l’autorité restée sans réponse, le SNUTER FSU déposera un préavis de grève pour le mois de novembre si il n’y a pas de dialogue social. C’est un recul sans précédent pour des centaines d’agents et une nouvelle porte ouverte au clientélisme si la collectivité met fin à la procédure transparente et équitable des mutations des agents.

Christian Picard, secrétaire Départemental FSU Territoriale