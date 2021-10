Enfin vers un tourisme éco-responsable ou encore a fuite en avant dans un modèle anarchique, nocif et dévoyé ? Etant donné l'absence effarante de dimension écologique dans le projet de relance du tourisme à La Réunion, nous lançons l'alerte, et nous informerons les touristes potentiels sur notre île au niveau national et partout de la situation locale. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nous encouragerons les entreprises éco-responsables et nous dénoncerons les irresponsables en appelant à leur boycott.



La situation n'a que trop duré, 4 ans déjà dans le mépris des compagnies d'hélicoptères méprisantes, continuant chaque jour à impacter la population, la faune sensible par leur pollution sonore et atmosphérique.



On ne compte plus les hérésies anti-écologiques, Airbus 0 g pour des vols touristiques à La Réunion, space-station à la Plaine des Sables site naturel emblématique pour lequel il a fallu se battre pour la préserver et la réintégrer au patrimoine mondial, tourisme spatial pour quelques fortunés faisant rêver les imbéciles sans aucun esprit critique sur son impact ...



Et pour ce qui est de la venue prochaine des candidates à Miss France 2022, en novembre 2021 à La Réunion, nous verrons bien si la conscience environnementale émergera ou si le modèle archaïque polluant "hélico" sera toujours prioritaire ! Vous connaissez Greta ? Non, ce n'est pas une candidate ...



Notre île mérite mieux que ce tourisme décadent.

Association citoyenne de Saint-Pierre