Plan de relance. La presse cette semaine a relaté les informations relatives au plan de relance et ses déclinaisons afin d'améliorer les déplacements des Réunionnais. 51 millions d'euros pour 8 projets pour notre île. Cette annonce bénéfique pour certains territoires (et c'est tant mieux pour ceux-là) interpelle néanmoins.

La microrégion Est, celle la plus pauvre de l'île, est encore une fois oubliée ! Sur les 8 projets financés, aucun ne concerne notre territoire Est. Loin de moi l'idée d'incriminer les financeurs... Mais où sont les projets pour l'Est ? Faut-il croire que de Saint-André à Sainte Rose ou la Plaine des palmistes, le désenclavement est si parfait au point de ne présenter aucun dossier et ne solliciter aucun financement ?! Déjà démuni sur le plan socio-économique, notre microrégion semble subir encore une fois un déséquilibre dans la répartition des fonds d’aménagement ? Pourquoi ?...

J’invite les élus de l’Est à s’interroger et à se mobiliser. Toute passivité risque d’augmenter encore plus les inégalités déjà criantes au détriment de notre territoire. L’Est ne peut pas être qu’un prétexte électoral !

Pour rappel, avant 2014, c'est bien un projet de 110 millions d'euros financé par l'Europe suite à l'appel à projets de la Région qui a été "annulé" par posture politicienne alors que la gouvernance de la CIREST de l'époque était la première intercommunalité à signer la convention avec la Région pour un TCSP liant Saint-André à Saint-Benoît.



Eric FRUTEAU